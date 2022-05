Reggio Calabria. SLC CGIL: l’occupazione in Poste Italiane

Nella Giornata di oggi, Lunedì 10 Maggio presso la sede del Patronato della CGIL Calabria si è tenuta la conferenza stampa alla quale sono intervenuti il Segretario Provinciale della SLC CGIL Domenico Barreca di Poste Italiane e il Segretario Regionale SLC CGIL Felice Lo Presti mettendo in evidenza il totale abbandono, da parte di Poste, dovuta alla carenza di personale negli uffici della città di Reggio Calabria, già carente durante il periodo della pandemia per Covid-19 e reso ancor più critico per la mancata consegna delle raccomandate da parte dei pochi portalettere sul territorio.

Ad incentivare il disagio anche le innumerevoli code che si creavano fuori dagli uffici e le stressanti ore di attese agli sportelli sopportate dai clienti per il distanziamento sociale imposto dal Governo per evitare i contagi. La SLC CGIL chiede dunque che Poste intensifichi le domande di assunzione e concentri l’obbiettivo sul rilancio del lavoro al Sud Italia, specialmente nella Città di Reggio Calabria e provincia.

SM