Coppa Italia. Vince l’Inter 4 a 2 contro la Juve

Era da molti anni che una finale di Coppa Italia non era così avvincente. Juventus e Inter hanno dato vita ad una bellissima partita per la 75° finale del torneo italiano. Un inizio di marca milanese che vede la squadra di Inzaghi andare in vantaggio con Nicolò Barella al 6′ e gestire per tutto il primo tempo il vantaggio. Ma la pressione dei padroni di casa aumenta minuto dopo minuto e l’approccio aggressivo della Juventus viene premiato da un uno due che stende l’Inter. I gol sono siglati da Alex Sandro al 50′ e Dusan Vlahovic al 52′.

Ma la gara cambia ancora padrone ed è l’Inter a prendere le redini del gioco fino ad arrivare al pareggio a 10′ circa prima del novantesimo con Hakan Calhanoglu all’80’ su un rigore abbastanza discutibile. Quindi tutto rimandato ai tempi supplementari. Grande tensione anche nelle panchine, per molti è in gioco un’intera stagione, Allegri viene espulso. Secondo rigore dell’Inter al 99′ e i neroazzurri si portano sul 3 a 1 con una bella realizzazione del penalty da parte di Ivan Perisic che si ripete qualche minuto dopo in contropiede al 102′ e Perin non può opporsi. L’Inter solleva la sua 8° Coppa Italia in questa stagione 2021\2022.