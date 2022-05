Giustizia. Reggio Calabria, tutto da rifare guida della Procura

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Mag. – Tutto da rifare per la guida della Procura della Repubblica e Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il Consiglio di Stato oggi ha accolto il ricorso dell’ex procuratore capo di Lucera (Foggia) Domenico Angelo Raffaele Seccia, attuale Pg in Cassazione. Seccia, nel 2018, aveva impugnato la delibera del CSM relativa alla nomina di Giovanni BOMBARDIERI, allora in forza alla Procura di Catanzaro, come procuratore capo di Reggio Calabria.

I giudici amministrativi hanno ribaltato la decisione del Tar del Lazio che, nel 2021, aveva respinto il ricorso di Seccia. Alla base della decisione del Consiglio di Stato vi è “la sottovalutazione del CSM, delle esperienze di funzioni direttive inquirenti e i relativi risultati nella repressione del fenomeno di criminalità organizzata” ottenute da Seccia. Secondo il Consiglio di Stato “va annullato il conferimento dell’incarico direttivo di BOMBARDIERI. Il Consiglio superiore della magistratura dovrà pertanto riformulare il giudizio comparativo in conformità a quanto accertato nel giudizio”. (Mav/Dire) 18:46 11-05-22