Jovanotti a Scilla e Gerace. Anton Giulio Grande (Film Commission): “Ciò che mi gratifica è la felicità che ho letto negli occhi dei calabresi”

Musica, energia, colore, Calabria, bellezza, luoghi straordinari, scenari mozzafiato, citazioni cinematografiche, alcuni degli elementi di “Alla salute”, videoclip ufficiale del nuovo album di Jovanotti girato tra Scilla con il suo incantevole mare, i suoi scorci, la spiaggia di Chianalea – e il borgo sublime di Gerace, prodotto da Capital /Universal, si avvale della produzione di Borotalco TV in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission e finanziato nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria” Assessorato Turismo e Marketing Territoriale Regione Calabria.

Il videoclip, per la regia del calabrese Giacomo Triglia che con Jovanotti ha scritto anche la sceneggiatura, (direttore della fotografia Davide Manca, anche lui di origini calabre) “presenta – ha dichiarato Anton Giulio Grande, Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission – una Calabria che non ti aspetti, disegnata in maniera magistrale dalla musica e dal talento di Jovanotti, con un prodotto che si annuncia come la colonna sonora dell’estate italiana e non solo.

Un modo di presentare territorio, bellezze, Beni Culturali e aperture ai turismi, che mette insieme promozione, musica d’autore, prospettive di crescita e il giusto mix di marketing territoriale e immagini d’autore”. “Ciò che mi gratifica – ha continuato Grande – è la felicità che ho letto negli occhi dei calabresi di ogni età, orgogliosi di partecipare e mostrare il meglio della nostra terra, illuminata dall’energia di Jovanotti, in un contesto competitivo e internazionale. Quello che vogliamo comunicare, attraverso il cinema e le arti visive in genere, nelle sue declinazioni pop e moderne”.