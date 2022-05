Covid. Bollettino: in Italia 38.507 nuovi casi e 115 decessi

(DIRE) Roma, 13 Mag. – Sono 38.507 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 39.317) e 115 i decessi (ieri 130) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 16.993.813 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 165.091. Sono in tutto 15.820.859 le persone guarite o dimesse e 49.734 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 61.866). Gli attuali positivi sono complessivamente 1.007.863, pari a -10.820 rispetto a ieri (-22.513 il giorno prima).

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 265.647, ovvero 3.007 in meno rispetto ai 268.654 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari al 14,6%, oggi scende leggermente al 14,5%. Sul fronte del sistema sanitario sono -251 (ieri -254), per un totale di 7.907 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece +7 (ieri -4) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati gravi è ora pari a 341, con 44 ingressi in rianimazione (ieri 33). È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+5.347 casi). Poi la Campania (+3.653 ), il Veneto (+3.614) e l’Emilia Romagna (+3.528). (Fde/ Dire) 17:43 13-05-22