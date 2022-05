Erdogan: no a Finlandia e Svezia nella NATO

Recep Tayyip Erdoganha accusato Stoccolma ed Helsinki di “ospitare terroristi del PKK”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan questo è il motivo principale per il quale il Presidente della Turchia si è subito fatto sentire in relazione all’ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO.

“Sarebbe un errore”, come l’ingresso della Grecia” ha così ribadito il Capo del Governo di Ankara. Ma la Svezia e la Finlandia non demordono e vorrebbero discutere con la Turchia per tentare di risolvere velocemente e diplomaticamente i problemi durante la riunione dei Ministri degli Esteri della NATO.

Erdogan e la sua politica sono tornati prepotentemente alla ribalta grazie alla possibilità offerta nella mediazione tra Mosca e Kiev per la risoluzione pacifica del conflitto ucraino. Ma al momento anche questo unico tavolo diplomatico è stato abbandonato.

Fabrizio Pace