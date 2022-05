Somalia: verso il voto

Domani la gente in Somalia, si recherà alle urne, per votare il nuovo Presidente. In tutto sono trentanove i candidati, che si stanno vorrebbero gestire il futuro del paese africano. I cittadini aspettano con ansia queste elezioni, la società civile convive con una guerra sin dal 2006, circa 16 anni. Un conflitto che vede da un lato il Governo Federale Somalo e l’Etiopia e dall’altro un gruppo integralista islamico, l’Unione delle Corti Islamiche e varie milizie affiliate. Le speranza del popolo è una sola: che questo stato di guerriglia ed insicurezza possa avere finire.

AO