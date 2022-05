Balneari. Bernini (FI): Accordo possibile per tutelare italianità

(DIRE) Roma, 16 Mag. – “Sui balneari troveremo un accordo, come sul catasto, ricercando un equilibrio tra la necessità di indire le gare previste dalla Bolkenstein e la tutela delle aziende italiane, soprattutto le imprese familiari, che hanno fatto negli anni investimenti onerosi sulle spiagge.

Bisogna assolutamente scongiurare il rischio di una colonizzazione selvaggia che stravolgerebbe un’industria che è diventata un fiore all’occhiello della nostra offerta turistica. Occorre anche un’attenta vigilanza per evitare speculazioni e infiltrazioni della criminalità internazionale nelle gare. Non si tratta di un arroccamento corporativo, ma della tutela di un’eccellenza nazionale”. Lo scrive in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Sor/ Dire) 18:16 16-05-22