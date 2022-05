Miss Italia Calabria, inaugurata la nuova sede con Zeudi Di Palma Miss Italia 2021, l’intervista

di Sonia Polimeni – Si è tenuta Sabato 14 Maggio a Cosenza, l’inaugurazione della nuova sede dell’agenzia di Miss Italia in Calabria, la CarlifashionAgency. Taglio del nastro dunque, per i patron del concorso calabrese, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. Ospite d’onore e madrina dell’evento non poteva non essere che la Miss Italia in carica, Zeudi di Palma. Durante la serata, alla quale hanno presenziato le miss degli anni passati, quelle in carica e le aspiranti miss, Linda e Carmelo hanno fatto conoscere ai presenti, che hanno affollato le vie del per l’occasione, la nuova sede e brindato al nuovo anno, firmato Miss Italia. Con tanto di fuochi d’artificio e taglio della torta: “Sperando che la prossima più bella d’Italia – ha dichiarato Carmelo Ambrogio – sia calabrese”.

Zeudi di Palma felicissima di essere giunta in Calabria, dove è stata presente in mattinata anche alla conferenza stampa di inaugurazione del nuovo anno di Miss Italia in Calabria, che si è svolta al Castello Svevo di Cosenza, si è raccontata ai nostri microfoni. Vent’enne, alta, mora, la tipica ragazza mediterranea, con una personalità abbastanza forte, che lei stessa reputa il suo punto di forza. Per conoscerla meglio segui la mia intervista…