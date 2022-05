Reggio Calabria: intercettato un catamarano privo della prevista documentazione a bordo

Nella mattinata del 17 Maggio scorso, nell’ambito di mirate attività di controllo su natanti e imbarcazioni in transito nel porto di Reggio Calabria, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Nautica – Frontiera Marittima, unitamente ai Militari della Guardia Costiera, hanno proceduto al controllo di tre soggetti, due di nazionalità russa ed uno israeliana, giunti a bordo di un catamarano dalla Francia e diretti al porto di Tivat in Montenegro.

L’attività di polizia svolta dal personale operante ha permesso di verificare come i tre soggetti, in sosta al porto di Reggio Calabria per il rilascio del previsto timbro d’uscita dall’Area Schengen sui rispettivi passaporti, viaggiassero sprovvisti della necessaria documentazione del natante, tra cui la certificazione di nazionalità e di proprietà. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno pertanto proceduto alla contestazione delle relative violazioni ed al sequestro cautelare dell’unità navale.

Comunicato Stampa – Questura di Reggio Calabria