USA. Senato approva 40 mld dollari di aiuti all’Ucraina, la metà sono armi

07.30 – Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il decreto con il quale gli USA forniranno 40 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina.

La cifra sarà così ripartita: 20,1 miliardi di dollari in aiuti militari, oltre 8 miliardi in sostegno economico, quasi 5 miliardi in aiuti alimentari e oltre un miliardo in sostegno ai rifugiati come riporta il Washington Post.

L’importante pacchetto economico, è stato approvato con 86 voti a favore e 11 contrari. Adesso alla conclusione dell’iter manca solo la firma del Presidente Joe Biden, precedentemente il decreto con gli “aiuti” era stato approvato alla Camera dei rappresentanti con 368 voti a favore. E’ uno dei pacchetti economici d’aiuto più importanti nella storia di Washington. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace