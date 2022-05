Roma, incendio in un appartamento in via Richelmy: evacuata la palazzina

Alle 16.15 del 23 Maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento in via Agostino Richelmy. Otto le squadre giunte sul posto con il carro teli, funzionario di guardia e capo turno provinciale. Le fiamme sono divampate ino uno stabile di 6 piani coinvolgendone due. Alcuni inquilini sono stati soccorsi con l’autoscala e messi in luogo sicuro. Durante le operazioni di soccorso è stata trovato il corpo senza vita di una persona, probabilmente allettata.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79782