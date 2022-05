Asti: operazione “black pass”: scoperti 1400 green pass falsi. eseguite due misure cautelari a carico di un medico e di un farmacista e denunciate altre 35 persone. Sequestrati 21.000€ di illeciti compensi

Stamane un medico è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Asti, perché avrebbe predisposto nel periodo ottobre – dicembre 2021 oltre 1400 false certificazioni green pass base. Per un farmacista, che avrebbe cooperato con il medesimo professionista rilasciando copie cartacee dei suddetti certificati, è stato disposto il divieto di esercizio della professione.

Il professionista, attualmente cancellatosi dall’albo professionale, è accusato di falso ideologico e materiale ed è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Asti.

Indagate altre 35 persone che avrebbero usufruito dei predetti certificati senza aver mai effettuato il prelievo oro faringeo (tampone) necessario per attestare il mancato contagio da virus COVID 19. L’inchiesta ha portato anche al sequestro di 21.000 € quale compenso illecito percepito dal medico per rilasciare le certificazioni.

In base a quanto accertato dai finanzieri astigiani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti, il medico indagato, utilizzando le credenziali di accesso al sistema informatico dell’ASL di Asti di due altri colleghi (che avevano volontariamente concesso la password) ha effettuato 1404 tamponi a nome di altri medici integrandosi così l’ipotesi di cui all’art. 476 c.p. (falso materiale). Il medesimo professionista ha certificato l’effettuazione di 250 tamponi senza averli mai effettivamente seguiti in favore di 35 soggetti, tutti indagati per falso ideologico unitamente al medico e con la cooperazione attiva di una farmacista la quale consegnava green pass base falsi dietro compenso.

Il guadagno illecito acclarato complessivamente ottenuto ammonterebbe ad € 21.120.

L’operazione è scaturita dall’esito di alcuni controlli sull’obbligo del possesso del green pass operati nell’inverno scorso dalle Fiamme gialle di Asti nei confronti di talune lavoratrici/figuranti in un locale di intrattenimento cittadino.

Allo stato delle emergenze investigative sinora acquisite e fatte salve le successive valutazioni di merito, l’esecuzione di tale attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, conferma il costante impegno della Guardia di Finanza al contrasto delle frodi, con il continuo coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, per la tutela del bilancio pubblico nonché della sicurezza e salute della collettività ed il recupero dei proventi di natura illecita.

Nulla osta A.G.: concesso

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Asti