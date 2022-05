Spiagge. Salvini: Vinciamo elezioni e cambiamo quel che non va

(DIRE) Roma, 26 Mag. – L’accordo raggiunto sulle concessioni balneari “è un primo punto, non ho seguito io il dossier”. Quindi si arriva al 2024 con indennizzi e poi? “Intanto vinciamo le elezioni e se c’è qualcosa da cambiare lo cambiamo l’anno prossimo”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice a margine dell’inaugurazione del rifacimento di un parco intitolato a Ytzhak Rabin, a Roma. “Sono contento perché viene garantito il fatto che le imprese,familiari e le piccole imprese che sono l’80%, avranno la garanzia di continuare a fare il loro lavoro- dice Salvini- è importante che il governo preveda indennizzi per chi non voglia o non possa continuare”. (Ran/ Dire) 18:51 26-05-22