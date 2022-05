Referendum. Candiani (Lega): il richiamo dell’AGCOM dimostra l’evidente silenzio

(DIRE) Roma, 31 Mag. – “Il richiamo dell’Agcom ad una maggiore informazione sui referendum del 12 Giugno in tema di giustizia è la conferma di quanto la Lega sostiene da sempre: se ne sta parlando poco o nulla, forse perché c’è chi teme l’esito di questo voto.

Non è tollerabile tenere i cittadini allo scuro di questa importante occasione e bene ha fatto l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni a esprimersi in questo modo. Auspichiamo inoltre che in questi ultimi giorni prima del voto venga posta la dovuta attenzione da parte di tutti gli organi di informazione nazionali.

Gli italiani hanno il diritto di sapere che questo 12 giugno c’è l’opportunità di mandare un segnale chiaro di cambiare la giustizia”. Così in una nota il senatore Stefano Candiani della Lega. (Com/Sor/ Dire) 15:50 31-05-22