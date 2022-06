Regionali. Meloni: Su Musumeci bis no problemi politici ma di simpatia

(DIRE) Palermo, 1 Giu. – “Non è chiaro quale sia il problema sulla ricandidatura di Musumeci: quando mancano problemi politici si ha l’impressione che questi possano essere di altra natura, di simpatia o antipatia, di piccolo cabotaggio, ma non è quello che mi interessa”.

Lo ha detto la presidente di FdI, Giorgia Meloni, a Palermo, rispondendo a chi gli faceva notare i problemi interni al centrodestra per la ricandidatura dell’attuale governatore siciliano che non ha avuto il via libera neanche dopo un briefing dei leader nazionali della coalizione. “Io non credo che oggi ci sia un candidato migliore di Nello Misumeci, per quello che ho visto in questi cinque anni e per quello che hanno visto i siciliani – ha aggiunto Meloni -. Non comprendo le ragioni ma confido che si supereranno i problemi”. (Sac/Dire) 18:55 01-06-22