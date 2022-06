La Metrocity abbraccia l’iniziativa del Rotary di Polistena: “Promuovere dialogo fra popoli per scongiurare i conflitti”

Il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha preso parte al confronto “Tra muri e dialoghi: l’importanza dell’amicizia per la pace e la comprensione tra i popoli”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte al confronto “Tra muri e dialoghi: l’importanza dell’amicizia per la pace e la comprensione tra i popoli”, promosso dal Rotary club Polistena.

Nel corso del suo intervento, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha ribadito «la necessità di promuovere il dialogo fra i popoli per scongiurare qualsiasi tipo di conflitto».

«Le conseguenze delle guerre – ha detto – sono fin troppo note e, purtroppo, la storia sembra non averci insegnato nulla. La scelta bellica, dunque, non è mai un’opzione possibile. Troppi morti e troppo dolore stanno riempiendo un tempo che non riconosce più il senso di un conflitto armato, ancorché quella in Ucraina sia soltanto una delle tante guerre che, ancora oggi, sconvolgono il mondo».

«La speranza – ha concluso Versace – è che si fermi il rumore delle armi e si spinga forte su una soluzione diplomatica delle controversie fra Stati. Ciò che stiamo vedendo e vivendo oggi è davvero incomprensibile: l’umanità intera rischia di piombare nella paura e nell’incertezza più profonda, così come accadde nel secolo scorso. Se vogliamo un futuro migliore per i nostri figli, l’unica possibilità è la pace. Ognuno di noi, nel proprio piccolo e per il ruolo che ricopre nella società, deve sconfiggere e ripudiare sentimenti di intolleranza e odio, promuovendo, piuttosto, l’educazione alla pace seguendo modelli che portano all’uguaglianza, all’equità ed alla giustizia sociale».

