Gli Azzurrini prendono la testa del Girone F per le qualificazioni agli Europei del 2023, con la netta vittoria di oggi in Lussemburgo. Un 3 a 0 rotondo con le marcature di Vignato al 20′, Pelllegri al 33′ e Gaetano al 54′. La nazionale Italiana Under 21, Giovedì sarà a Helsingborg per sfidare la Svezia che è a -3 dai nostri ma con una partita in più.

