Referendum, Potenti (Lega): Obbligo mascherine ennesimo tentativo di boicottare partecipazione

“Come se non bastasse il silenzio sui media ed in particolare sulla televisione di Stato, adesso per ostacolare la partecipazione popolare al referendum sulla giustizia arriva l’obbligo di indossare le mascherine ai seggi. La decisione congiunta del Ministero della Salute e di quello dell’Interno conferma che alla guida di questi due dicasteri ci sono i due peggiori ministri dell’attuale governo e trova appiglio in un’indicazione del Cts ormai vecchia di due anni. La circolare del Viminale, peraltro, è stata del tutto disattesa laddove raccomanda di ‘disporre una efficace informazione e comunicazione’.

Cosa che, a pochi giorni dal voto, non è affatto avvenuta e creerà non pochi disagi alle urne visto che il quadro legislativo generale non prevede questo tipo di restrizione. Sarebbe interessante sapere a quanti italiani sia arrivata la comunicazione dell’obbligo di dispositivo attraverso i canali istituzionali. L’auspicio è che le evidenti motivazioni politiche e non sanitarie di questa decisione possano spingere quanti più italiani possibile ad un sussulto d’orgoglio per riformare la giustizia e infliggere una sconfitta morale a chi ha fatto di tutto per far fallire la consultazione”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e responsabile regionale della campagna referendaria per il Carroccio.