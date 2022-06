Scherma Reggio si tinge d’oro con l’atleta Lavinia Morabito

In occasione del 58° GPG “RENZO NOSTINI” TROFEO KINDER JOY OF MOVING (Campionato Nazionale di Scherma), svoltisi a Riccione nel mese di maggio, si è celebrata la cerimonia di consegna dei riconoscimenti previsti dal progetto “Incentivazione allo Studio 2021”.

Sono stati premiati ben 143 atleti che hanno ottenuto la Medaglia d’oro per meriti didattico-sportivi. Essi si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti in pedana nel contempo riuscendo a mantenere voti alti nelle materie scolastico-universitarie; fulgido esempio di dedizione allo sport ed allo studio accompagnato da una forte dose di spirito di sacrificio e tenacia.

Fra di essi abbiamo l’orgoglio, nonché il piacere, di vedere premiata, dal Comandante dei VV.FF di Riccione Pier Giacomo Cancellieri, la reggina Lavinia Morgana Morabito, spadista della società ASD Scherma Reggio, allenata dal maestro Salvatore Colica, Campionessa Regionale di Spada 2019 e frequentante l’Istituto Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria, presso il quale ha ottenuto, con altissimi voti, la Licenza di Scuola Media.

Un particolare ringraziamento è dovuto anche a tutte le insegnanti che, nel percorso formativo della ragazza, hanno svolto, e stanno svolgendo, un ruolo fondamentale per il raggiungimento del risultato ottenuto.