Addio alle mascherine al chiuso dal 15 Giugno

Le mascherine o meglio, i dispositivi di sicurezza personale (DPI) non dovranno più essere indossate obbligatoriamente al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso. “C’è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto”. è quello che spiega il sottosegretario alla Salute del governo Draghi, Andrea Costa. Rimane anche in questi luoghi però la raccomandazione per le persone appartenenti a categoria “fragili” di indossarla ma diviene una valutazione personale. Così come nei luoghi di lavoro dove non vi è più una norma che preveda l’obbligo.

L’ampia campagna vaccinale, la minore letalità del virus nelle sue varianti consentono in questo periodo estivo di tornare alla vita normale pre-pandemia. A Settembre e nei mesi successivi con l’arrivo dell’Autunno si faranno nuove valutazioni tenendo conto dell’endemia del virus con il quale si arriverà a convivere come con tutti gli altri. Fondamentale sarà soprattutto per le categorie più esposte l’utilizzo del vaccino e delle mascherine.

FMP