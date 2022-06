Varese. Arrestato 41enne cittadino albanese per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiare

Sabato 11 Giugno u.s. la Polizia di Stato di Gallarate ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un quarantunenne albanese residente a Gallarate, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A fine Maggio, infatti, una giovane donna albanese si è presentata presso il Commissariato per sporgere denuncia/querela nei confronti dell’oramai ex consorte, narrando agli agenti una storia di abusi, anche di natura sessuale, lesioni fisiche, umiliazioni e vessazioni perpetrate in suo danno sin dai tempi del fidanzamento. La donna ha proseguito il proprio racconto, sottolineando come le vessazioni fossero proseguite anche una volta ottenuta la separazione: l’ex marito, infatti, perseverando nel suo atteggiamento vessatorio non ha ottemperato all’obbligo di abbandonare il domicilio coniugale, impostogli dal Tribunale Civile di Busto Arsizio, e non ha mai versato quanto dovuto per il mantenimento dei due figli minori.

Gli investigatori gallaratesi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno immediatamente dato inizio alle indagini del caso, raccogliendo tempestivamente una serie di importanti riscontri alle affermazioni della donna. Il solido impianto probatorio messo a disposizione del P.M. titolare delle indagini ha permesso a quest’ultimo di richiedere ed ottenere dal G.I.P. l’emissione della misura restrittiva, che il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato ha provveduto ad eseguire.

Per l’uomo si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Busto Arsizio, ove è ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/102062a89878e2e3d935710397