Covid. Sileri: Verso abbandono quasi completo mascherine, tranne in situazioni a rischio

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Andiamo verso un abbandono pressochè completo delle mascherine, tranne nelle situazioni di rischio come ospedali e Rsa, dove la mascherina è importante per evitare il contagio soprattutto di coloro che hanno patologie e vanno in ospedale per curarsi, e sui mezzi di trasporto. Tutti i mezzi di trasporto, compresi gli aerei, che possono determinare una diffusione del virus superiore e poco controllabile”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto in diretta a SkyTg24.

Il sottosegretario ha poi aggiunto che il ministro Roberto Speranza, risultato positivo al Covid, “sta bene, ci siamo sentiti poco fa- ha detto- Si è preso il virus come tante persone in questo momento. Sia io che Speranza rispettiamo le regole in maniera impeccabile: questo dimostra che prendersi questa sottovariante è veramente facile. Non dobbiamo vivere ossessionati da questo virus, ma è ancora necessario usare qualche precauzione come utilizzare la mascherina sui mezzi di trasporto e indossarla anche dove non è obbligatorio. Negli ospedali e nelle Rsa non si può nemmeno pensare di abbandonare la mascherina, lì la tolleranza sul non utilizzo deve essere zero. La cosa non va proprio discussa”. (Adi/ Dire) 16:33 15-06-22