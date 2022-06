Siria: ONU chiede aiuti umanitari

In Siria si sta vivendo un conflitto che dura da circa 11 anni, che ha portato alla povertà estrema. Lo stato dell’economia del paese si aggrava ogni giorno. I feriti si contano a milioni e molti sono senza lavoro abbandonati anche dalle istituzioni.

Alti funzionari di agenzie umanitarie dell’ONU, che monitorano la Siria in loco, hanno chiesto di posticipare per un anno l’autorizzazione agli aiuti umanitari che arriverebbero attraverso la Turchia anche in assenza del permesso del Governo centrale di Damasco.

Il comunicato è stato inviato in una lettera al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La proroga è stata richiesta perché il meccanismo scadrà il 10 Luglio del 2022 (Fonte: Ansa.it)