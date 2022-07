Un belga ubriaco cerca di aprire un’uscita di emergenza su un volo Ryanair in ritardo

Un belga di 46 anni è stato arrestato dalla polizia spagnola per aver fatto storie su un aereo all’aeroporto di Minorca, isola delle Isole Baleari. L’uomo si è comportato in modo aggressivo, chiedendo la partenza del volo in ritardo e cercando di forzare un’uscita di emergenza

I passeggeri del volo per Malaga erano già infastiditi sabato perché l’aereo Ryanair è stato ritardato di quattro ore, ha riportato il quotidiano spagnolo “Diario Sur”. Un belga di 46 anni sarebbe fuggito alcolizzato durante l’attesa, perché quando è salito a bordo si è rivelato completamente ubriaco.

Pochi minuti dopo essersi seduto, il belga ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo e ha chiesto che il volo partisse. Ha insultato altri passeggeri, ha calpestato e ha persino cercato di aprire un’uscita di emergenza. Per fortuna l’aereo era ancora a terra. Poiché l’uomo non poteva essere motivato, l’equipaggio di cabina ha informato la polizia.

Quando gli agenti sono saliti a bordo, l’uomo si è rifiutato di lasciare l’aereo. Cominciò a resistere violentemente. Il belga si lasciò cadere sui sedili dove erano seduti altri passeggeri. Ha ricevuto molte recriminazioni da persone che gli hanno fatto notare che a bordo c’erano minorenni e persino un bambino. Alla fine, il belga è stato arrestato. Il volo che trasportava circa 180 passeggeri è stato cancellato.

I viaggiatori che prima hanno dovuto aspettare quattro ore e poi hanno assistito al comportamento scorretto del belga, sono dovuti scendere tutti e aspettare un nuovo volo. Il volo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sarebbe stato cancellato a causa dell’incidente con il belga, ma perché era stato superato il numero massimo di ore di ritardo.

comunicato stampa – Giovanni D’Agata Sportello dei Diritti