Sierra Leone: verso una nuova legge sull’aborto

Lo stato della Sierra Leone, paese dell’Africa Occidentale ha deciso di appoggiare una proposta per la legalizzazione dell’aborto, da sempre vietato dalla legge dell’era coloniale. Una grande vittoria per il genere femminile, come sottolineano donne e attivisti. La legge non è stata approvata, ancora è in fase di stesura, si pensa che verrà presentata al Parlamento verso Settembre 2022.

Julius Maada Wonie Bio il Presidente della Repubblica Sierraleonese, ha dichiarato che il suo gabinetto ha appoggiato un disegno di legge sulla maternità senza rischi, che affermerebbe il diritto all’aborto, da troppo tempo negato e consentito solo quando la vita della futura madre sarebbe a rischio. Queste sono le parole del Presidente: “In un momento in cui i diritti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne vengono revocati o minacciati, siamo orgogliosi che la Sierra Leone possa ancora una volta guidare con riforme progressiste”, riferendosi in merito alla legge sull’aborto modificata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti (Fonte: Ansa.it ). AO