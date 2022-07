Avaria al motore, atterraggio d’emergenza a Palermo per un volo Malta-Francoforte

Un aereo proveniente da Malta e diretto a Francoforte, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Problemi tecnici, poco dopo il decollo hanno reso obbligatorie le procedure d’emergenza. Il guasto dovrebbe essere relativo a un motore.

L’aereo è comunque riuscito ad atterrare a Palermo senza intoppi alle 20:10 di Martedì 12 luglio. Non sono stati segnalati problemi per i passeggeri. Il volo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato quindi sospeso. Al suo posto è stato predisposto un nuovo collegamento aereo per Francoforte.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti