06.00 – Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha tenuto a smentire la notizia, apparsa su alcuni organi di stampa, in base alla quale nei concorsi in Polizia di Stato, per gli aspiranti agenti, venga valutato l’orientamento sessuale dei candidati. “La notizia è destituita di ogni fondamento”, questa la comunicazione ufficiale dal DPS, in pratica una fake news. Il riferimento era al concorso per 1.381 nuovi agenti.

FMP