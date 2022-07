Covid. Catanzaro, Fiorita: Casi in aumento, occorre vaccinarsi

(DIRE) Reggio Calabria, 14 Lug. – Maggiore impulso alle vaccinazioni, anche a domicilio per le persone impossibilitate a muoversi, e invito ad usare la mascherina nei luoghi particolarmente affollati. Sono queste le indicazioni fornite dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita a conclusione della riunione operativa dedicata alla ripresa dei contagi da Covid, alla quale hanno preso parte tutti i rappresentanti sanitari e di protezione civile dell’area comunale. “Registriamo un aumento importante di casi di positività – ha detto Fiorita – e tenuto conto delle condizioni complessive in cui il contagio è tornato a correre: emergenza finita, regole più blande, persone infette non sempre identificabili come in passato, voglia comprensibile di ritorno alla normalità, dobbiamo restare vigili e tenere attiva e costante la rete di cooperazione tra le diverse istituzioni operative sul fronte Covid”.

“L’hub vaccinale in Fiera è attivo ed efficiente. Le persone sono tornate a vaccinarsi, a cominciare da quelle over sessanta, ma l’auspicio è che il loro numero possa aumentare. Vale per tutti l’invito alla prudenza nei comportamenti, nell’interesse di ciascuno e della collettività. Per quanto riguarda le scuole – ha concluso il sindaco – raccoglieremo la disponibilità dell’Asp, che ringrazio, per la loro igienizzazione in modo da arrivare a settembre con gli edifici in condizioni ottimali, intanto che restiamo in attesa delle indicazioni che arriveranno dal governo centrale per il nuovo anno scolastico”. (Com/Mav/Dire) 19:25 14-07-22