Ieri notte la Superluna del Cervo

Bellissima come sempre da ammirare la Superluna scrutando il cielo verso l’orizzonte tra Sud-Sud-Est. Questa volta si tratta di quella più spettacolare del 2022. Ed infatti questa Superluna nasce durante la concomitanza tra Luna Piena e distanza minima dalla Terra. E’ una circostanze che renderà la Luna luminosa e gigante. E’ stata denominata Superluna del cervo in memoria della tradizione dei nativi americani perchè si è verificata in Luglio, che è il mese in cui le corna del cervo maschio iniziano a ricrescere.

