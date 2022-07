Governo. Brunetta: Momento di passaggio, prevalga buon senso nei partiti

(DIRE) Roma, 19 Lug. – “Le riforme, compresa quella della Pubblica amministrazione, sono un’onda figlia della congiuntura astrale che ha visto in Mario Draghi e nel suo Governo il catalizzatore della nuova Italia. Siamo in un momento di passaggio per il Paese, non vorrei dire di crisi. Ma io spero che il buon senso che abbiamo visto nei tanti appelli, nelle telefonate ricevute dal premier dalle cancellerie europee e da oltreatlantico, prevalga, in tutti i partiti e in tutte le istituzioni.

Il nostro Paese è un pilastro della stabilità internazionale, della libertà e della democrazia. L’Europa ha bisogno dell’Italia come l’Italia ha bisogno dell’Europa. Per questo tanta gente chiede a Draghi di restare e di portare a termine la sua missione”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo alla cerimonia di avvio al servizio di ruolo del personale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che si è svolta a Roma in mattinata al Convention Center La Nuvola. (Lum/ Dire) 15:25 19-07-22