Caserta, grosso incendio in una fabbrica di scarpe

Nella sera di ieri, intorno alle 20, un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda che produce scarpe, in via Dalla Chiesa, nella zona industriale del comune di Portico.

Dal rogo si è alzata una grossa colonna di fumo nero ben visibile dalla città, che ha invaso tutta l’area circostante e ha coinvolto anche i comuni vicini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze con quattro squadre, dalla sede centrale e dai distaccamenti Aversa, Marcianise e Teano. In supporto sono state inviate sul luogo delle operazioni anche due autobotti dal comando di Caserta.

Le cause dell’incendio, che ha messo a rischio anche le altre strutture vicine, sono in corso di accertamento. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte nell’incendio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81014