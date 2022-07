Angelica De Seta è Miss La Pecora Nera Beach 2022

Angelica De Seta è Miss la Pecora Nera Beach e vincitrice della quarta selezione di Miss Italia Calabria 2022, ha 20 anni e viene da Paola. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marianna Carbone 19 anni di Cosenza, Miss terza classificata Simona Terzi 21 anni di Corigliano-Rossano, Miss Quarta classificata Mirella Magliocco 18 anni di Corigliano-Rossano, Miss Quinta classificata Carolina Gaudio 19 anni di Cosenza, Miss Sesta classificata Marika Sotero23 anni di San Lucido.

Angelica De Seta è riuscita a conquistare il voto della giuria di esperti e professionisti presenti composta da:Maria Vittoria Rizzuti, Tiziana Pellegrino, Fabio Pagliaro, Alfonso Guido, Arcangelo Barone, Vincenzo Serra, Franco Florio, Francesco Altamura, Angelo Scorzo, Stefano Sdao, Roberto Vitaro e Fabio D’Ippolito.

“L’emozione di questo momento spazza via tutte le parole. È sicuramente un traguardo inaspettato. Miss Italia è sempre stato un sogno che coltivo sin da bambina, quindi spero si concretizzi in qualcosa di importante.” – Dichiara Angelica De Seta Miss la Pecora Nera Beach 2022 –“Sogno di diventare un’educatrice perché considero i bambini il motore della nostra società. Al contempo vorrei anche affermarmi nel mondo della moda perché è un qualcosa che mi ha sempre affascinato. Se dovessi descrivermi direi che il mio miglior pregio è essere una persona empatica, mentre un difetto è l’essere testarda”.

“Ringraziamo Fabio Pagliaro e Gianpiero di Puglia de la Pecora Nera Beach per averci nuovamente accolto con entusiasmo anche quest’anno, rinnovando l’invito a visitare il loro stabilimento balneare che grazie allo scenario spettacolare che offre, rappresenta il luogo perfetto per trascorrere le vacanze al mare in assoluta tranquillità tra musica e ottimo cibo. Ringraziamo inoltre imprenditori e comuni che ogni anno rinnovano la propria fiducia nei nostri confronti e ci aiutano nella realizzazione della nostra importante mission che è quella della valorizzazione della nostra bellissima Calabria.”

Commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, agenzia esclusivista per il concorso di Miss Italia in Calabria, che hanno così concluso la quarta serata sull’incantevole spiaggia della costa tirrenica.

A condurre l’evento Andrea De Iacovo e Linda Suriano che è anche il Direttore Artistico del concorso, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro; e della straordinaria musicalità del cantante Francesco Cestino.

L’appuntamento per la prossima selezione è venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:30, dove sarà assegnata la fascia di “Miss città di Castiglione Cosentino” in Piazza della Concordia, Castiglione Cosentino (CS).