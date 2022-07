Un bambino muore in macchina in Francia: “Suo padre si è dimenticato di lasciarlo all’asilo”

Un bambino di 14 mesi è stato trovato morto mercoledì pomeriggio, dimenticato in un’auto, nel parcheggio di un’azienda a Bordes in Francia

Il padre del bambino, dipendente di una compagnia aeronautica, si sarebbe dimenticato di lasciare il bambino all’asilo la mattina, prima di andare al lavoro. “Le prime indagini suggeriscono che il bambino sia morto per soffocamento e disidratazione”, ha affermato in un comunicato il pubblico ministero di Pau. La madre, rilevando l’assenza del figlio Mercoledì a fine giornata presso l’asilo nido di Assat, paese periferico di Pau aveva dato l’allerta.

I tentativi di rianimazione dei Vigili del Fuoco e di una squadra di Samu, immediatamente trasportati sul posto, intorno alle 17:00, si sono rivelati vani. “Nessuno aveva sentito il minimo rumore, essendo il parcheggio ampio”, ha detto il pm di Pau. Un’indagine per omicidio colposo è stata aperta.

I genitori del bambino, “senza precedenti penali e genitori di un figlio più grande”, sono stati trasferiti in stato di shock al centro ospedaliero di Pau. L’autopsia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è prevista per Venerdì per determinare l’esatta causa della morte. E’ stata inoltre istituita un’unità di aiuto psicologico per il personale dell’asilo nido.