Fabriano (An), auto esce di strada, investe un pedone e sbatte contro un muretto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri intorno alle 19 a Fabriano, in via Merloni, dove, per cause in via di accertamento, un’auto è uscita di strada, ha investito un pedone sul marciapiede ed è finita contro un muretto urtando i contatori del gas.

I Vigili del Fuoco hanno liberato la persona dall’auto e hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto personale del 118 e Vigili Urbani. Per fortuna i due, l’uomo alla guida e il pedone investito, non hanno riportato gravi conseguenze.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81162