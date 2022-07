Sri Lanka: il Parlamento ha esteso per un altro mese lo stato di emergenza

Per via della grande crisi economica e politica, il Parlamento dello Sri Lanka ha esteso per un altro mese lo stato di emergenza, assegnando il potere alle forze dell’ordine. La polizia ha arrestato due attivisti, che avevano guidato le manifestazioni di massa che hanno rovesciato il governo in Sri Lanka

Il 17 Luglio il non più Presidente, aveva dichiarato lo stato di emergenza, che consentiva ai militari la possibilità di arrestare le persone, limitare gli assembramenti pubblici e perquisire anche le proprietà private. (Fonte: Ansa.it).

