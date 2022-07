Centrodestra, Giorgia Meloni pronta a governare

“Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso” questa la dichiarazione di Giorgia Meloni, leader di FdI alla Direzione nazionale del partito, ripresa da Ansa.

Le parole di Giorgia Meloni servono a sgomberare il campo da chi parla di crepe o rivalità all’interno della coalizione di Centrodestra. Da sempre nello spazio politico condiviso tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia la regola è stata quella che indicare il premier fosse il partito che raccoglie più voti. Così sarà anche in questa tornata elettorale anticipata dalle dimissioni di Mario Draghi che comunque rimane in carica sino alle votazioni per completare quanto in itinere.

Certamente il compito di chi governerà il Paese dopo le urne di Settembre non sarà facile. E’ bene che si capisca che le decisioni strutturali adottate dal governo dei “migliori” avranno ricadute pesantissime sulla vita economica degli italiani e sui rapporti con l’estero. La meloni garantisce che un governo stabile a guida FdI sarà credibile, serio, determinato e allineato con gli alleati nel sostenere le ragioni dell’Ucraina. Un governo volto inoltre a “difendere gli interessi nazionali e porre in Europa i temi su cui la strategia è stata sbagliata”. In base agli accordi tra i tre partiti del Centrodestra, dei 221 collegi uninominali: a FdI ne toccherebbero 98 seggi, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia.

Insomma Giorgia Meloni si dice pronta a governare e l’endorsement le è arrivato anche da Silvio Berlusconi soddisfatto dopo il vertice del Centrodestra in un’intervista sul QN ha detto: “Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione, ha tutte le carte in regola e l’autorevolezza per guidare un governo di alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all’Europa e all’Occidente“. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace