Vicenza. Anziano solo ed in difficoltà aiutato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di Venerdì scorso, una pattuglia della Squadra “Volanti” interveniva in Via Palemone a seguito di una richiesta di aiuto, pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, da parte di un anziano signore che riferiva di trovarsi in difficoltà.

Gli Agenti, giunti sul luogo in pochi minuti, prendevano immediatamente contatto con l’uomo, il quale, molto provato, riferiva di necessitare di una ricarica telefonica ma di essere impossibilitato ad uscire di casa poiché da poco aveva subito un intervento ed aveva serie difficoltà a deambulare.

L’anziano signore, aggiungeva commosso, di aver chiamato la Polizia di Stato in quanto era solo e senza nessuno a cui potersi affidare.

I Poliziotti, considerata l’età, lo stato di salute e psicologico dell’uomo, accontentavano la richiesta e si recavano presso la tabaccheria più vicina per effettuare la ricarica telefonica. Tornati dal signore, venivano accolti con un gran sorriso, l’anziano si era tranquillizzato e per ringraziare i giovani Poliziotti chiedeva loro una foto ricordo.

“Una delle funzioni imprescindibili della Polizia di Stato è quella di dare ausilio ai cittadini che, per vari motivi, si trovano in situazioni di difficoltà – ha tenuto a sottolineare il Questore di Vicenza Paolo Sartori –. Anche in questo caso il pronto intervento degli Agenti della Polizia di Stato è stato risolutivo nel prestare soccorso ad una persona anziana che, non sapendo a chi rivolgersi, ha richiesto il nostro aiuto. Il ruolo di Polizia di Prossimità che quotidianamente svolgiamo è di fondamentale importanza per far sentire la vicinanza delle Istituzioni a chi ha bisogno di aiuto”.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza/articolo/137862ef571b06233688408765