Gas, record storico a 339 € per megawattora

Ieri a tarda serata il prezzo del gas, alla borsa di Amsterdam, ha fatto segnare un nuovo record. Il costo dell’idrocarburo ha chiuso a + 5 rispetto alla giornata precedente e cioè a: 339 euro al megawattora. E poco prima, esattamente 5 minuti, aveva fatto segnare il massimo storico con 341 euro per megawattora.

Continua ad innalzarsi a dismisura il prezzo del gas a causa della chiusura per tre giorni del mega gasdotto, Nord Stream 1, programmata per la fine del mese di Agosto dalla governance di Mosca. Il colosso russo gestisce la maggior parte del gas in arrivo in Europa.

FMP