Corea del Sud: tifone: 10 vittime

Tragedia in Corea del Sud, il tifone Hinnamnor, ha provocato la morte a 10 persone, mentre due sono i dispersi. Una violenta tempesta ha colpito la costa meridionale, in cui si sono verificate onde e forti piogge. La notizia arriva direttamente dalle autorità locali.

Uno dei tifoni più potenti che abbia mai colpito la Corea del Sud, che ha provocato allagamenti distruggendole strade e e le abitazioni.

Nella città portuale sudorientale di Pohang, una delle zone più colpite, sono stati rivenuti sette corpi, e due sono i sopravvissuti. Ritrovati e tirati fuori dal parcheggio sotterraneo. Per via del tifone, più di 4.700 persone sono fuggite dalle loro case, per mettersi in salvo, 90.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica per via della tempesta.

Seicento scuole sono state chiuse dalle autorità, e le compagnie aeree locali hanno cancellato circa 250 voli nazionali (Fonte: Ansa.it ).

AO