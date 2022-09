Iran: “abbiamo droni che possono colpire lo Stato dell’Israele”

Il Comandante delle forze dell’esercito iraniano, il brigadiere generale Kiumars Heidari, ha comunicato: “Abbiamo progettato e prodotto i droni Arash-2, tutto per colpire Tel Aviv e Haifa” . Due città dello stato di Israele.

Lo ha fatto sapere ieri sera alla TV di Stato, e ha voluto aggiungere che si trattano di “droni suicidi”.

Ha continuato dicendo: “Spesso presentiamo nuove armi per la difesa prodotte localmente ma ne possediamo altre che sono segrete e migliori perché non vogliamo rivelare le nostre capacità. Puntiamo a rafforzare il potere di deterrenza dell’Iran e i nemici dovrebbero sapere che se fanno il minimo errore romperemo loro mani e piedi. L’Iran continuerà ad essere in vantaggio” (Fonte: Ansa.it).

