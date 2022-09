Elezioni. Gava (Lega): strappare manifesti non è democrazia

(DIRE) Roma, 17 Set. – “Strappare un manifesto significa sfregiare la democrazia, mettere un freno al pluralismo, in parole povere non rispettare l’altro. Non ce la prenderemo, perché siamo abituati a ben peggio, perché ci hanno insegnato che non ci si arrende mai di fronte alle prepotenze e ai tentativi di intimidazione.

Andate pure avanti: per ogni manifesto che strappate, ci sarà qualche cittadino in più che ci voterà e realizzerà quanto non siate pronti per assumere responsabilità di governo a livello locale e nazionale.

Solidarietà e agli altri amici e colleghi della Lega candidati e vittime, come me, di questa stupida messinscena”. Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, in una nota (Vid/ Dire) 16:23 17-09-22