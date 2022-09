Il premier israeliano Yair Lapid, incontrerà Erdogan

Il premier israeliano Yair Lapid, nella giornata di oggi ha comunicato che incontrerà il Presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan.

Durante la settimana al Consiglio dei Ministri, ha detto: “Domani partirò per New York per rappresentare Israele all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Avrò una serie di incontri diplomatici, inclusi quelli con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan e con la premier britannica Liz Truss”.

Solo un mese fa, Israele e Turchia, avevano annunciato la loro nuova linea d'”amicizia”, dopo anni di gelo e rapporti tesi fra i due stati. Avevano quindi comunicato la ripresa delle loro relazioni diplomatiche (Fonte: Ansa.it).

