UniCal: sono 100.000 gli studenti con la corona d’alloro

Grande orgoglio per l’Unical, più di centomila studenti calabresi hanno ottenuto l’ambita corona d’alloro in 50 anni. Molti di loro fanno parte della classe dirigente della Calabria. Una notizia che arriva da Nicola Leone, Rettore dell’Università della Calabria.

Per i 50 anni dell’ateneo, il Rettore ha incontrato la stampa, queste le sue parole: “L’università nel solo 2022 ha già vinto bandi per piùdi 100 milioni di finanziamenti, e questo è una grande opportunità, ed è pronta a mettere le proprie competenze, progettualità e saperi a disposizione della regione per realizzare progetti ancora più ambiziosi. Siamo un ateneo moderno e abbiamo, tra i nostri obiettivi strategici, anche quello di garantire la copertura del 100 percento delle borse di studio ,e di rivolgerci non solo alle classi più deboli, ma anche all’Italia e all’estero: quest’anno abbiamo 10 lauree magistrali erogate in lingua inglese, che hanno ricevuto più di 5000 domande” (Fonte: gazzettadelsud.it).

AO