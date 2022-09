Reggio Calabria. Il 23 Settembre inizia il Primo Mediterranean Vascular Congress (MVC)

Inizia oggi Venerdì 23 Settembre alle 14.30, presso l’èHotel di Reggio Calabria, il I MVC (Mediterranean Vascular Congress), dalla malattia venosa cronica al linfedema ed alle arteriopatie. L’evento di carattere didattico/formativo dispone anche di un ampio spazio espositivo, durerà due giorni ed è organizzato dall’agenzia Promodea (inizio secondo giorno di incontri, Sabato 14.15, al link i particolari ed il programma nel dettaglio).

L’incontro nasce dall’esperienza del convegno del 2019. “Questo simposio vuole diventare un punto di rifermento per gli operatori sanitari, a partire dai medici di medicina generale, baluardo della nostra sanità, fino agli specialisti. Credendo fortemente in un team multidisciplinare, ho infatti voluto coinvolgere colleghi di altre specialità per dare un contributo importante ed arrivare ad una visione d’insieme degli argomenti trattati”. Così il dottor Michele Greco responsabile scientifico del Mediterranean Vascular Congress