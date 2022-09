Energia. Meloni: Tema vitale, serve compattezza delle forze politiche

(DIRE) Roma, 30 Set. – “La giornata della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nei suoi uffici di Montecitorio è stata scandita anche oggi da incontri con i propri collaboratori sulle priorità dell’agenda politica.

Su tutte il caro bollette, anche alla luce del Consiglio straordinario dell’energia che si è svolto oggi a Bruxelles. Un tema di ‘vitale importanza per l’Italia’ e sul quale la presidente di FdI continua ad auspicare ‘compattezza di tutte le forze politiche'”.

Lo fa sapere l’ufficio stampa di Giorgia Meloni, che sottolinea anche la “massima attenzione agli sviluppi sul fronte internazionale, in particolare sul fronte della guerra in Ucraina”. In particolare la presidente di FdI ha avuto “contatti con il ministro della Transizione ecologica Cingolani, impegnato a Bruxelles, e con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola”. (Anb/ Dire) 20:10 30-09-22