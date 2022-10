Genova. In auto con cocaina e pistola. Arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 53enne per porto illegale di armi, possesso di armi clandestine e detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Mercoledì notte l’uomo è stato fermato dai poliziotti del Commissariato Cornigliano mentre sfrecciava a forte velocità in via Linneo. Senza dare il tempo agli agenti di avvicinarsi all’auto, il 53enne è sceso repentinamente adducendo la scusa di essere in ritardo per il lavoro. Insospettiti da questo atteggiamento e dal palese nervosismo dell’uomo, peraltro già noto per precedenti reati inerenti gli stupefacenti, i poliziotti hanno proceduto ad un controllo sulla persona. Nella tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti tre involucri contenenti cocaina e 2 proiettili di pistola.

La perquisizione si è estesa così anche all’abitazione del pusher dove sono stati rinvenuti alcuni involucri contenti in totale 21 gr di cocaina e, celata all’interno di una scarpiera, una pistola revolver 38 special – Smith &Weston, con matricola abrasa e caricata con 6 proiettili. Ulteriori 2 proiettili ed un bossolo sono stati trovati su una mensola, mentre nella tasca di una giacca sono stati rinvenuti anche 310 euro ed un bilancino. L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/844633abc8587e78344444798