USA: la decisione della Corte Suprema sui ‘bump stock’

Dopo la sentenza americana sul diritto delle armi che garantisce il diritto di una persona di portare una pistola fuori casa, la Suprema Corte ha respinto il tentativo della lobby delle armi di abolire il bando imposto da Donald Trump sui cosiddetti ‘bump stock’.

La legalità dei bump stock, potenziatori che permettono ai fucili semiautomatici di sparare più rapidamente, negli Stati Uniti, è stata messa in discussione in seguito alla sparatoria di Las Vegas del 2017 , in cui 60 persone sono state uccise e 867 ferite. Si tratta di un raro provvedimento.