Alcuni paesi dell’Unione Europea propongono sanzioni all’Iran

L’Italia assieme ad altri cinque paesi dell’Unione Europea, Germania, Francia, Danimarca, Repubblica Ceca, e Spagna, hanno proposto di imporre delle dure sanzioni allo Stato dell’Iran, per la morte di Masha Amini, la giovane ragazza morta per via delle ferite provocate dalle forze dell’ordine iraniane, solo perché indossava l’hijab in modo scorretto.

Una notizia che è stata riportata all’agenzia stampa Adnkronos , da varie fonti europee, un portavoce del Ministero degli Esteri Tedesco assieme alla DPA, ha detto: “Devono esserci conseguenze per i responsabili della morte di Mahsa e della repressione violenta” (Fonte: Adnkronos.com).

AO