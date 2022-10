(DIRE) Roma, 14 Ott. – “Ci congratuliamo per l’elezione dell’On. Lorenzo Fontana a Presidente della Camera dei Deputati, sincero conoscitore e amico d’Israele, da molto tempo schierato per il diritto d’Israele ad esistere e a difendersi.

Con lui Israele avrà un amico in più al vertice delle istituzioni italiane. I nostri migliori auguri di buon lavoro.” Così Alessandro Bertoldi, Presidente di Alleanza per Israele – Alliance for Israel. (Rai/ Dire) 19:11 14-10-22